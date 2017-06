De zaak is echter nooit aan het licht gekomen, totdat een getuige enkele maanden geleden besloot het verhaal van het slachtoffer in de kerk te vertellen. Na de aangifte hebben wetsdienaren een onderzoek gestart naar de juiste toedracht van het verhaal van de getuige. Nadat er bewijsmateriaal was verzameld, is de man opgespoord en aangehouden.Het slachtoffer is nu 23 jaar. Armand M. ontkent de beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij is achter slot en grendel geplaatst.