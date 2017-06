Er gaan stemmen op dat premier Theresa May moet opstappen. (Foto's: Reuters)





Met 649 van de 650 gekozen zetels, hebben de Conservatieven 318 en de Arbeiderspartij 261. Voor de Arbeiderspartij is dat een winst van 29 zetels. Premier May zal koningin Elizabeth vandaag om toestemming vragen om een regering te vormen. De nederlaag van de Conservatieven komt dagen voordat de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) beginnen.Premier May’s rivaal van de Arbeiderspartij, Jeremy Corbyn, zegt dat May zou moeten opstappen. Hij wil een minderheidsregering vormen. Corbyn werd ooit door zijn tegenstanders afgeschreven als iemand die nooit iets zou bereiken. Maar een woordvoerder van Downingstreet zegt dat May vastbesloten is door te gaan.Het resultaat van de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk heeft schokgolven veroorzaakt in Europa en daarbuiten. EU- commissaris Gunther Oettinger vraagt zich af of de gesprekken over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zoals gepland op 19 juni kunnen doorgaan. "Geen regering - geen onderhandelingen", vertelde hij aan de Duitse omroep Deutschlandfunk.De voormalige Zweedse premier, Carl Bildt, die nu in de Europese Raad zit voor de buitenlandse betrekkingen, heeft de uitkomst "rommelig" genoemd. “Een puinhoop riskeert een andere. De prijs die moet worden betaald voor gebrek aan echt leiderschap', tweette hij.Brexit-onderhandelaar Guy Verhofstadt, die president is van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa in het Europees Parlement is, had sarcastische woorden voor May. "Nog een eigen doel, na Cameron zal May nu de al complexe onderhandelingen nog ingewikkelder maken," tweette hij.Michel Barnier, de belangrijkste onderhandelaar van de EU voor Brexit, had een meer verzoenende reactie. "Brexit-onderhandelingen moeten beginnen wanneer het Verenigd Koninkrijk klaar is, het tijdschema en de EU-standpunten zijn duidelijk. Laten we onze gedachten samen brengen om een overeenkomst te bereiken," zei hij.