Deze belangenorganisatie, onder leiding van Michel Nathoe vertegenwoordigt vijf trajecten over geheel Commewijne te weten: Laarwijk-Domburg, Meerzorg-Paramaribo, Nw.Amsterdam-Leonsberg, Mariënburg-Margaretha en Montressor-Kronenburg v.v. Deze boothouders beschikken allen over een vergunning. Sedert 2008 zijn de tarieven niet verhoogd. Door de overheid is wel aan deze dienstverleners subsidie op brandstof toegekend. Net als bij alle andere sectoren is subsidie op brandstof niet voldoende om een onderneming in stand te houden. Er is volgens de organisatie een achterstand van acht maanden opgelopen."Vanuit het Ministerie is er geen beeld ook geen geluid op te merken voor een onderhoud met de organisatie," stelt de organisatie in een persbericht. Benadrukt wordt dat terwijl het proces van tariefaanpassing in een afrondende fase was met de vorige minister, nu alles weer vanuit een nulpunt gestart moet worden. "Stilzitten en wachten op je beurt geeft letterlijk geen hoop," stelt de belangenorganisatie. Ook de boothouders zijn getroffen door de financiële crisis, wordt beklemtoond.Minister Miranda zegt dat iedereen inderdaad op zijn beurt zal moeten wachten. Hij is nu bezig met calculaties voor schoolvervoer. Er zijn gesprekken gaande met de Organisatie van Bus- en Boothouders. Om subsidie te geven, moet er eerst geld zijn. Deze zaken vinden in nauw overleg plaats met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij moet aangeven of er financiële ruimte is voor verhogingen. De boothouders stellen dat zij rekening zullen houden met de gemeenschap en tijdig zullen doorgeven welke actiemodellen toegepast zullen worden.