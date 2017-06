De ministeriële delegatie oriënteert zich op de Oost-Westverbinding waar het water over het wegdek stroomt. (Foto: LVV)





De ministers Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Openbare Werken, Transport & Communicatie Jerry Miranda, hebben zich ter plekke georiënteerd. Er is ter plekke spoedoverleg gevoerd, waarbij ook vertegenwoordigers van het districtscommissariaat van Coronie aanwezig waren, meldt het ministerie van LVV.Na het spoedberaad zijn graafmachines ingezet voor opschoningswerkzaamheden van kanalen en zwampen die verstopt, dichtbegroeid of dichtgeslibd zijn. Tijdens de oriëntatie te Coronie is er gebrainstormd over welke andere acties ondernomen kunnen worden om watersnood te voorkomen. In de droge tijd zullen kanalen gegraven worden die uitmonden in de Atlantische Oceaan. Door een kleppensysteem zal het water worden gereguleerd. De te nemen acties zullen besproken worden met de ministers Miranda en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.