De vicepresident merkt op dat door de complexe situatie die ontstaan is, Miranda weer formeel ingesteld wordt als ad interim. Daarna zal het beheer van het ministerie officieel overgedragen worden aan Welzijn. Op de regeringsvergadering dinsdagavond is Welzijn belast met het beheer van JusPol. De overdracht heeft echter nog niet plaatsgevonden.De normale gang van zaken is dat de minister die terugtreedt, het beheer van het departement overdraagt. Zo heeft ex-minister Jennifer van Dijk-Silos netjes meegewerkt en het ministerie formeel overgedragen aan Welzijn, die belast was met de waarneming. Miranda was tot dan toe de ad-interim op JusPol. Nu zal die situatie hersteld worden, waarna Welzijn formeel rechtshandelingen kan verricht.