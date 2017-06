Om verwarring te voorkomen, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat het pertinent niet waar is dat Rashied Doekhie de opvolger wordt van Eugene van der San op Justitie en Politie (Juspol). Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie & Toerisme is belast met de waarneming op Justitie en Politie.Gebleken is dat er voornamelijk op social media, bewust onjuiste informatie wordt gedeeld, hetgeen onderdeel is van een campagne om verwarring, onrust en onzekerheid te creëren. Als voorbeeld wordt genoemd, het bericht als zou de directeur van het NII, Clifton Limburg hebben bevestigd dat Doekhie benoemd zal worden als de nieuwe minister van Justitie en Politie.President Desi Bouterse buigt zich over de opvolging op Justitie en Politie. Dit proces is nog niet voltooid. Als het moment daar is, zal via de officiële regeringskanalen de samenleving worden geïnformeerd. Het Nationaal Informatie Instituut doet nogmaals een beroep op de samenleving, zich niet te laten leiden door suggestieve berichten.