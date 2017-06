De man vertelde dat hij thuiskwam en opmerkte dat 500 ananasplantjes van hem weggerukt waren en in het kamp geplaatst waren. Zijn zus had die plantjes weggehaald. Volgens haar was er geen plek om te lopen, omdat de man alles beplant had. Het erf is van de familie, maar de verdachte wil alles alleen beplanten. Zo is er jarenlang een slepende ruzie tussen de familieleden. De kapitein van het dorp heeft verklaard dat de familie jarenlang in onmin met elkaar leeft en dat niemand heeft kunnen bemiddelen.De kantonrechter hield de man voor dat zijn zusje de plantjes verwijderd had en niet zijn nichtje. Waarom heeft hij dan de schuiframen van zijn nichtje kapotgeslagen? Volgens Martinus W. hebben dochter en moeder de handeling in samenspraak gepleegd. De verdachte gaf toe dat hij onder psychiatrische begeleiding was. De rechter vroeg waarvoor en hij antwoordde: “Mij was gezegd dat ik poging tot moord, poging tot doodslag heb begaan, vuurwapengevaarlijk en getraumatiseerd ben”, zei Martinus W. Op 22 juni zal deze zaak verder behandeld worden. Dan wil de kantonrechter de zus horen op de zitting.Wanita Ramnath