Advocaat Georgette Leter die hem juridisch bijstaat, wilde weten op welke poli de bejaarde vrouw is behandeld. In het dossier is er een verklaring dat de vrouw op poli Nieuw Lombé is behandeld, terwijl het visum van poli Brokopondo afkomstig is. De raadsvrouw heeft vernomen dat de vrouw niet medisch behandeld is door een arts. Er is echter wel een handtekening en een stempel van een arts geplaatst. Besloten is om de verpleegkundige in deze zaak te horen. De gezondheidsmedewerker verklaarde dat zij de vrouw heeft doorverwezen naar de arts te Klaaskreek. De vrouw kwam met haar dochter de poli binnen, maar nadat de gezondheidsmedewerker het relaas hoorde, verwees ze de vrouw naar een arts. Zij is niet bevoegd om dit onderzoek te doen.De verdachte ontkent de daad, terwijl de getuigen hem op heterdaad hebben betrapt. Een kleinzoon hoorde een gegil uit de kamer van zijn grootmoeder. Hij wekte zijn moeder, die ook als getuige was opgeroepen in deze zaak, en zei dat hij vermoedde dat er iets met zijn oma was gebeurd. De moeder woont vlak naast haar en zij gingen snel ernaartoe. Zij en haar zoon trapten de slaapkamerdeur open en zagen de verdachte spiernaakt in de slaapkamer staan. Ook andere dorpelingen hebben hetzelfde verklaard. Een nichtje maakte zelfs een foto van hem. Het slachtoffer had al eerder zoiets meegemaakt, maar kon de verdachte toen niet zien. De kamer was donker. De vrouw is ziek. Op 22 juni zal deze zaak verder worden behandeld.Wanita Ramnath