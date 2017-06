Op 12 maart zou Paul J. opzettelijk 1.298 gram marihuana in het district Wanica hebben verkocht en afgeleverd. De ambtenaar is ook aangeklaagd voor het aannemen van geld tegen de regels in en voor illegaal vuurwapenbezit.Paul J. is op heterdaad betrapt door de commandant. Bij visitatie bleek dat hij onder andere 1298 gram marihuana, drie mobiele telefoons, simkaarten, alcoholische dranken en sigaretten bij zich had, tijdens zijn dienst in Santo Boma op die bewuste zondag. De penitentiaire ambtenaar is aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij verdere controle is ook een hoeveelheid XTC-tabletten op hem gevonden. Ook deze spullen werden in beslag genomen. Ook werden er illegale vuurwapens bij hem gevonden.Raadsman Hedley Derby voerde aan dat de man een volmondige bekentenis heeft afgelegd, terwijl hij informatie kon achterhouden. Dit geeft volgens de raadsman aan dat de man er geen gewoonte van had gemaakt om de goederen af te leveren bij de gevangenen. Mettendaf kon zich hier niet in terugvinden. Ze merkte op dat de man reeds in het vizier was. Er was al een redelijk vermoeden en op die bewuste dag van de controle viel hij door de mand. Hij verleende hand- en spandiensten. Ze zag geen reden om af te wijken van de eis van officier van justitie, Reshmi Rathipal.Wanita Ramnath