Dilis is op 10 mei ter hoogte van de Rijsdijkweg aangereden. Hij werd met verwondingen afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar hij dinsdag de geest gaf. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat Dilis van achter een stilstaande busje de straat oprende. De man is daarbij aangereden door een ander voertuig dat uit tegengestelde richting kwam.De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol en is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het ontzielde lichaam van Dilis is afgestaan aan de nabestaanden.