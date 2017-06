Artsen gespecialiseerd in traditionele Chinese medicijnen, behandelen patiënten in het Verenigingsgebouw Kong Ngie Tong Sang. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Al vroeg op de ochtend verzamelende zich al tientallen personen bij het Chinese Verenigingsgebouw Kong Ngie Tong Sang. Ze trokken een nummer en wachtten geduldig op hun beurt. De artsen hebben verschillende medicijnen, voornamelijk kruiden en naalden bij zich. De Chinese geneeskunde en medicijnen hebben een eigen (natuur)filosofie. De behandelingsmethode van een ziekte of kwaal is anders. “Het is vooral niet chemisch, maar met behulp van kruiden”, geeft Zhang het verschil met Westerse medicijnen in het kort aan.Tijdens de consultatieronde worden enkele patiënten met hele dunne naalden behandeld. Vaak gebruikt in de acupunctuur. De artsen zetten deze op strategische plekken op het lichaam om een pijn te verminderen en/of energiebalans te herstellen. “Net als in de natuur, hoort het lichaam ook in balans te zijn”, legt Zhang uit. Hij neemt hart- en vaatziekten als voorbeeld. Die worden in de westerse geneeskunde vaker met pillen behandeld. Terwijl in de Chinese geneeskunde die met Chinese medicijnen (kruiden) in combinatie met een aangepaste leefgewoonte en eetpatroon worden behandeld.De mens en de natuur leven in eenheid. Als verstoringen in de natuur optreden, krijg je bijvoorbeeld klimaatsverandering. “Zo ook bij mens. Als het lichaam en de geest niet in balans zijn, krijg je verstoring die zich uiten in ziekten en kwalen. De Yin en Yang energie moeten in balans zijn.” Deze alternatieve vorm van geneeskunde is belangrijk binnen de Chinese cultuur. De aanwezigheid van de artsen en hun werk moet ook dit licht worden gezien, “kennismaking en delen van onze cultuur”. Eerder haalde de ambassade een gezondheidsexpert in Qigong, een eeuwenoude Chinese gezondheidsvorm met ademhalingstechnieken, meditatie- en bewegingsoefeningen.Vanmiddag en vrijdag worden de behandelingen vervolgd. De delegatie bezoekt tussendoor het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Twee dagen consultaties geven is kort, beaamt Zhang. Er wordt nu overlegd, advies gegeven en misschien wat te plekke te verhelpen is, wordt behandeld. Vanwege de korte duur van het werkbezoek, is de gratis behandeloptie niet aan het grotere publiek voorgehouden. “Het tolken, behandelden en uitleggen van de alternatieve methode zou meer tijd in beslag nemen.”Huang Xiao Jin heeft last van tintelingen in haar arm. Ze geeft de voorkeur om haar probleem aan deze artsen voor te leggen. “Een gewone dokter zal mij pillen voorschrijven, maar die kunnen bijwerkingen hebben. Ik ben dan niet geholpen.” Zij gelooft in de Chinese traditionele manier van behandelen. “Het is effectiever en pijnloos maar duurt wel langer voordat het werkt.”Volgens planning worden er per sessie 60 patiënten geholpen, zegt Jason Wu, onderdirecteur van het Jiangmen bureau Overzeese Chinese Aangelegenheden. Het team heeft de Chinese medicijnen meegenomen. Volgens Wu zijn er lokaal ook Chinese kruiden te krijgen – ingeval van vervolgbehandelingen. Sommige ziekten zijn ook te verhelpen via massage. “Massages en acupunctuur staan centraal binnen het concept van Chinese medicijnen behandelingen. Sommige pijnen en kwalen kunnen de patiënten zelf verder thuis behandelen.”Het medische team komt uit de gemeente Jiangmen, de Chinese provincie Guangdong. De delegatie bezoekt tussendoor het Academische Ziekenhuis Paramaribo en reist zaterdag door naar Venezuela en Peru. De ronde door de regio is mogelijk gemaakt door het kantoor van Overzeese Chinese Aangelegenheden van Staatsraad van de Volksrepubliek China en het Jiangmen Gemeentebestuur.