Ex-minister Eugene van der San





Van der San stelt dat hij het scenario van Santokhi moest ontzenuwen. De andere mensen die hij betrokken heeft, biedt Van der San zijn verontschuldigingen aan. De ex-minister was op weg naar de Johan Adolf Luchthaven toen hij Limburg belde. Hij is met een korte vakantie. Linscheer, die live op SRS was, zei dat het groot is van Van der San dat hij zich heeft verontschuldigd. Kort na de persconferentie heeft Linscheer een aantal reacties gehad. Veel wederzijdse vrienden en andere prominenten en ook de president hebben gevraagd om te overwegen het kort geding in te trekken.Een uur na de persconferentie kreeg Linscheer een telefoontje van de broer van de ex-minister, Armand van der San. Er is een afspraak gemaakt voor een gesprek. Hij deed een beroep als broer van de ex-minister om af te zien van het kort geding. Linscheer heeft contact gemaakt met de ex-minister en hij heeft hem afgezet op Zanderij. Zij hebben over de uitlatingen met elkaar gesproken. Deze verklaring is voor Linscheer voldoende om het besluit te nemen om het kort geding in te trekken.