De Farc-rebellen hebben beloofd hun wapens op zijn laatst op 20 juni in te leveren.(Foto: Getty Images)





De rebellen moeten hun wapens inleveren conform het vredesakkoord dat vorig jaar is gesloten. De overeenkomst tussen rebellen en overheid, maakt een einde aan vijf decennia van oorlog. Er zijn vier jaren van onderhandelen vooraf gegaan aan het akkoord.Er moeten ongeveer 7.000 geweren en pistolen worden ingeleverd, voordat de Farc - de revolutionaire strijdkrachten van Colombia - een politieke partij kan worden. Farc-leider Rodrigo Londoño Echeverri, beter bekend als Timochenko, heeft woensdag de overhandiging op sociale media aangekondigd. Overheidsbronnen en de VN bevestigen dat de wapens zijn ingeleverd. De Farc-rebellen hebben tot en met 20 juni de tijd om alle wapens te overhandigen. Aanvankelijk was de deadline 30 mei, maar die is nu verlengd tot 20 juni.Het decennia lange conflict tussen rebelgroepen, staatsgrepen, paramilitairen en drugsbendes heeft honderdduizenden mensen gedood en meer dan zeven miljoen ontheemd. De vredesovereenkomst werd aanvankelijk afgewezen in een referendum, maar is vervolgens herzien en geïmplementeerd. Sinds het in werking is getreden, heeft het Nationaal Leger toegang tot gebieden die ooit door de Farc waren bezet en de vroegere rebellen hebben zich opnieuw in het burgerleven aangesloten.