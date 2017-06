De sub-betaaldienst te Saramacca komt hierdoor te vervallen. Het overhevelen van de sub-betaaldienst naar de VCB bank is een onderdeel van het optimaliseren van de interne processen en het verbeteren van de externe dienstverlening aan burgers. Op deze manier kunnen alle betalingen op tijd worden verwerkt voor de administratieve processen van het ministerie van Financiën. Mensen kunnen ook tijdig beschikken over hun aangevraagde documenten.De bankbetalingen zullen middels een stortingsformulier moeten plaatsvinden, De verkoop van schoolbuskaarten geschiedt voortaan ook alleen op vertoon van een legitimatiebewijs. Per ingaande 16 juni kunnen schoolbuskaarten worden gekocht bij het districtscommissariaat van Saramacca.