Tot nog toe zijn meer lichamen van vrouwen en kinderen geborgen. (Foto: Ye Aung Thu)





Het vliegtuig, een Y-8-transportvliegtuig van Chinese makelij, had 14 bemanningsleden. De meeste passagiers waren militair personeel en familieleden, inclusief kinderen. Het toestel was opgestegen in Myeik en was op weg naar Yangon. Er zijn brokstukken van het toestel gevonden in de zee van de kuststad Dawei.Een half uur nadat het toestel was opgestegen voor een routinevlucht, viel de communicatie weg. Het leger zegt dat het tot nog toe 19 lichamen heeft geborgen, 20 vrouwen, acht kinderen en een man. Eerder waren een wiel van het toestel, verschillende reddingsvesten en een aantal bagage gevonden.Als iedereen aan boord in de crash is omgekomen, is dit de ergste luchtvaartramp van het land, zegt BBC-correspondent Jonah Fisher. De oorzaak van de crash blijft onduidelijk. Er is tot nu toe geen melding gemaakt van een noodoproep. Aan de hand van de verspreide wrakstukken, vermoeden de autoriteiten dat het toestel in de lucht is gebroken.Hoewel het moessonseizoen is in Myanmar, waren er op dat moment geen meldingen van slecht weer. Het vliegtuig is in maart vorig jaar van China gekocht en had volgens het leger 809 vlieguren geregistreerd.In de afgelopen jaren heeft Myanmar een aantal vliegtuigincidenten gehad. In februari 2016 kwam de vijf bemanningsleden van een militair toestel om, toen het vliegtuig neerstortte in de hoofdstad van Nay Pyi Taw. Enkele maanden later werden drie officieren gedood toen een militaire helikopter in Centraal Myanmar crashte. Een commercieel vliegtuig van Air Bagan heeft in 2012 een noodlanding gemaakt en brak er vuur uit, waardoor twee mensen werden gedood.