144 vreemdelingen zijn in mei het land uitgezet door de afdeling Vreemdelingen Dienst van de politie. Zij waren illegaal in het land. Het gaat om personen die verschillende nationaliteiten bezitten.Het gaat onder andere om 43 Brazilianen, 57 Chinezen, 10 Vietnamezen, 1 Indonesiër, 4 Nederlanders, 21 Haïtianen, 5 Dominicanen, 1 Maleisiër, 1 Filipijn en 1 Franse.De meeste van de uitgezette vreemdelingen mogen na 2 of 6 maanden en een jaar, indien hun documenten in orde zijn, Suriname weer binnenkomen. Er is ook een gedeporteerde die pas na 5 jaar het land weer binnen mag, meldt de politie Public Relations.