Moslims zijn vanaf eind mei begonnen met vasten. Deze periode duurt 29 tot 30 dagen. Het vasten begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang. In Suriname gaat het om ongeveer elf tot twaalf uren. In sommige landen waar het nu zomer is, is de periode nog langer en kan oplopen tot bijkans twintig uren. Gedurende deze periode wordt afgezien van eten, drinken en seksuele gemeenschap en negatieve handelingen.Wereldwijd vasten ruim 1,5 miljard moslims. Deze periode houdt reiniging en bezinning in. Na zonsondergang wordt er ontvast binnen de eigen familie of gezamenlijk in de moskee. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met moslims tijdens de Ramadan. Zo vergadert De Nationale Assemblee niet in de avonduren.