De NDP-delegatie onder leiding van Faizal Abdoelgafoer op bezoek bij de school te Botopasi in het Boven-Suriname gebied. (Foto: NDP)





Aan de kapiteins en basja’s heeft de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, een persoonlijk schrijven gericht waarin vermeld staat wat de bedoeling is van het bezoek van de partij aan dit gebied. Er zijn bijeenkomsten gehouden in verschillende dorpen. Met het oog op samenwerken en samenwerkingsverbanden versterken, zijn er vertegenwoordigers van verschillende dorpen bijeen gekomen.Te Abenaston hebben de structuren van het dorp samen met die van Pokigron tot en met Nw. Aurora van gedachten gewisseld. Te Pikin Slee zijn de structuren van Gujaba tot en met Botopasi bijeen gekomen, terwijl woensdag te Ma Lobi de structuren van Kambalua tot en met Tu Maipa op het schema stonden. De delegatie heeft een tussenstop gemaakt op de school te Botopasi, waar er een voedselpakket is gedoneerd en een sponsoring in de vorm van geld voor de Keti Koti viering die er gepland is door de schoolleiding. Leerkrachten van het Boven-Suriname gebied hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de uitdagingen van het onderwijsveld aan te kaarten.De komende dagen zijn er besprekingen gepland te Solang en in het Langu gebied. De bijeenkomsten zijn tot nog toe goed bezocht door de structuren en bewoners van de dorpen. Op zondag 11 juni keert de delegatie terug naar Paramaribo.