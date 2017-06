Edwin Donner van de SLM toont trots de Ipad van het nieuw IFE systeem aan. (Foto: SLM)





Op de vlucht vanuit Amsterdam woensdag is in de businessclass en in de ‘preferred zone‘ (tot en met rij 12) de ipad getest. De SLM passagiers hebben vaker hun misnoegen geuit over het kijken naar algemenen schermen. Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan het oor van het SLM mangement, zegt het bedrijf.Passagiers hebben graag hun eigen t.v. scherm, ipad en/of tablet met meerdere keuzes uit film, video, nieuws en/of entertainment.De SLM is er ter upgrading van de service aan boord een overeenkomst aangegaan met Bluebox Aviation Systems. Dit bedrijf heeft een leidende rol bij het leveren van Ipads voor luchtvaart maatschappijen.