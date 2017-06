Het succesvolle Surinaamse culinaire team.





Suriname heeft voor de tweede keer op een rij de gouden medaille en de Hans Schenk Commemorative Award for Most Innovative Dish Utilizing Indigenous Ingredients voor het gebruik van traditionele cassave, gewonnen. De winnaar is Junior Chef Yamuro Zuiverloon, die het vorig jaar de zilveren medaille op het onderdeel ‘Junior Chef of the Year’ won. Van hoofd jurylid Peter Olsacher kreeg hij als evaluatie mee: “Solid Dish” & “You need to have the balls to kick this off”. Het is de eerste keer dat een junior chef er met deze prijs vandoor gaat, zegt de organisatie.Als land wint Suriname de zilveren medaille in the ‘Culinary Competition for teams’; vorig jaar is brons gewonnen. De individuele prijzen gaan naar Pastry Chef Xaviera Mijnhijmer voor ‘Pastry Chef of the Year’; Raktnil Mahes wint eveneens zilver in de competitie voor ‘Beef Mystery Basket Individual Competition’ en chef Gilbert Wirjomoenawi wint zilver voor de ‘Seafood Mystery Basket Individual Competion’. De bronzen medailles gaan naar de ‘Bartender of the Year’, Stefano Greb en de laatste naar chef Lorenzo Harper voor de ‘Chef of the Year competition’.De hoofdsponsors Patrick Wolterstorff van Keurslager/Interfarm NV en Dave Boucke van Torarica Group of Hotels waren aanwezig bij de wedstrijden. Zij vinden dat de jaarlijkse gang van Suriname naar de Taste of the Caribbean met deze prestaties, veel meer draagvlak verdient.Teammanager Sherwin Alexander is trots op zijn team. “Het harde werken wordt beloond, maar het smaakt naar meer. Voor 2018 komt er een gestructureerde aanpak voor wat betreft onze voorbereidingen.” De voorzitter van het bestuur van de Suriname Chefs Associatie, Patrick Woei, en Rosita Leeflang (secretaris), zijn ervan overtuigd dat samen met de persoonlijke inzet van elk individu, Suriname veel hoger op de culinaire ladder kan komen. Zij menen dat dit een spin off zal hebben naar andere sectoren, zoals toerisme, educatie en hospitality.