Met de Bond van het Diakonessenhuis zijn er gesprekken gevoerd en is er een aanvang gemaakt met de cao-besprekingen. Het inkomen is een onderdeel van de cao. Door de additionele middelen die het Staatsziekenfonds (SZF) ter beschikking heeft gesteld, kan de uitkering aan de medewerkers plaatsvinden ter behoudenis van de koopkracht. De arbeidsrust kan daardoor terugkeren in het ziekenhuis, geeft de directie aan.Het SZF is op verschillende manieren geconfronteerd met een financieringsgrondslag die voor veel uitdagingen zorgt. De directie meent dat het daarom goed is dat de vicepresident heeft gesproken over aanpassing van de ziekenzorg en de wet eromheen. Volgens hem dienen bijeffecten van een wet niet nadelig te zijn voor een beroepsgroep. Niet alleen het SZF maar ook de VP, de onderraad, de Bond en de directie van het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn zeer constructief geweest in het uitwerken van het financiële model, schrijft de directie in het persbericht.Algemeen directeur, Nico de Bel, zegt dat er nog een forse opgave ligt voor de zorg. De collectieve uitgaven van de zorg dienen wel beheersbaar te blijven. Stijging van de collectieve zorguitgaven kan de premie opdrijven en dat is nu ongewenst. Voortzetting van de huidige groei van de zorguitgaven leidt bovendien tot vergaande verdringing van andere overheidsbestedingen.Het Diakonessenhuis geeft aan zich positief te blijven inzetten om samen met de stakeholders de uitdagingen binnen het zorglandschap aan te gaan, met als doel continuïteit in kwaliteitszorg aan de gemeenschap. Een grote rol is ook weggelegd voor de mens zelf. Sporten en gezonde voeding maken onder andere onderdeel uit van een gezonde levensstijl. De directie besluit het persbericht met een verontschuldiging aan degenen die last hebben ondervonden van de acties die recent zijn gevoerd.