De directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Lesley Resida, wordt in augustus 60 jaar. Hij zal officieel op 1 september met pensioen gaan. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat Primnath Ritoe, die is aangetreden als coördinator van het BOG, zijn taken heeft overgenomen.Resida is vanaf 1 juni met verlof, aansluitend op zijn pensionering. Op een later tijdstip dit jaar zal op gepaste wijze ambtelijk afscheid genomen worden van de scheidende BOG directeur. Hij heeft zich tijdens zijn jarenlange staat van dienst volledig ingezet ten bate van de Openbare Gezondheid in zowel Suriname als de Regio en verdient een deugddoend pensioen, zegt de voorlichting van het ministerie.