Het bestuur van de SPB zegt in een persbericht kennis genomen te hebben van de ontwikkelingen omtrent de ter beschikking stelling van de portefeuille van de minister van Juspol. Het bestuur is sinds zijn aantreden in augustus vorig jaar binnen betrekkelijk korte tijd geconfronteerd geraakt met tweede wisseling van de wacht op het ministerie."In zijn algemeenheid is zulks niet bevorderend voor de criminaliteitsbestrijding en de veiligheid in het land. Voor de SPB in het bijzonder is dit wederom een vertraging in de behartiging van de belangen van de leden. Echter, het uitgestippelde beleid en het ingezette pad van de SPB blijven ongewijzigd en afspraken die gemaakt zijn met het ministerie staan recht overeind. Wie ook invulling zal geven aan die post zal herinnerd worden aan de gemaakte afspraken", stelt het bestuur.Ook de kwestie rond vertrouwenscrisis staat recht overeind. Het bestuur wacht het resultaat van het Mediation Team af. Aan de hand van een schrijven van de ex -minister werd aan dit Team tien dagen respijt gegeven om verslag te doen van zijn bevindingen. Het bestuur van de SPB heeft er alle vertrouwen in dat het Mediation Team zijn werkzaamheden, zoals geprojecteerd was, zal afronden. In de ex-minister had de SPB een klankbord over zaken die niet verliepen volgens wet en regelgeving, zegt woordvoerder Revelino Eijk.