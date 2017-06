Veiligheidsadviseur Melvin Linscheer





Van der San zei dat hij nauwelijks een week minister was, toen hij een voorstel deed aan president Desi Bouterse voor het inzetten van militairen om de criminaliteit te helpen bestrijden. Dit plan hield in om de Militaire Politie weer algehele opsporingsbevoegdheid te geven, en ook aan onderofficieren van het leger tot en met de rang van tweede luitenant. Het plan is volgens Van der San getorpedeerd door veiligheidsadviseur Linscheer, directeur Nationale Veiligheid Danielle Veira en procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. In de plaats hiervan is volgens Van der San operatie Octopus uitgevoerd, waarvoor US$ 750 duizend is vrijgemaakt. Deze operatie is buiten de minister uitgevoerd.Linscheer presenteerde een tijdlijn op de persconferentie. Hij toonde aan dat de US$ 750 duizend vrijgemaakt is voor de politie voor criminaliteitsbestrijding en aanschaf van voertuigen. Dit was eind vorig jaar. Van der San is op 31 maart beëdigd tot minister. Op 6 april heeft president Bouterse de samenleving geïnformeerd over de aanpak van de harde criminaliteit. De vergadering waar Van der San zijn idee over inzetten van militairen heeft gelanceerd, was op 13 april, deelde Linscheer mee. Toen was operatie Octopus al gaande. Het budget hiervoor is gekomen uit de reguliere begroting van Bureau Nationale Veiligheid, Defensie en het Korps Politie Suriname. Het hoofd Kapitale Delicten, inspecteur Roberto Prade, is belast met de leiding van Octopus. Net als op de persconferentie van de minister, zat ook Prade aan bij die van Linscheer. De politiefunctionarissen wisten volgens Linscheer niet dat Van der San andere mededelingen zou doen.Prade deelde mee vandaag dat Operatie Octopus nu geëvalueerd wordt. De criminaliteitsbestrijding vindt regulier plaats binnen het korps. Het ging hier om een operatie om de verruwing van de criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Deze operatie is succesvol, zei Prade. De overvallen in woningen zijn aanmerkelijk verminderd.Linscheer merkte op dat Van der San aangegeven heeft dat hij geen rapportage kreeg over operatie Octopus, op een paar verhalen na. Dit project is uitgevoerd buiten zijn medeweten, deelde Van der San mee. De korpschef wist meer hierover dan de minister, zei Van der San. Linscheer voerde aan dat Van der San de Amerikaanse ambassadeur nog mededelingen doet over operatie Octopus