De autobestuurder van het witte bestelbusje is nog niet achterhaald. Dinsdag is de voetganger Lina Prika (67) dodelijk aangereden aan de Jagernath Lachmonstraat. De bestuurder van het voertuig heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten. Zij is ter plekke gestorven.Volgens een verklaring van een familielid was de vrouw in behandeling bij het Psychiatrisch Centrum Suriname. Zij is in de ochtend van maandag 5 juni uit huis vertrokken, heeft het familielid meegedeeld aan de politie. Het ontzielde lichaam is na obductie afgestaan aan de nabestaanden.De politie Public Relations deelt mee dat de rechter koplamp van het busje helemaal los hangt. Op de samenleving wordt een beroep gedaan alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van deze autobestuurder door te geven aan de politie van Flora op de telefoonnummers 494900 / 530750 of 531170, de Centrale Meldkamer 115 of via de gratis tip lijn 179.