Veiligheidsadviseur van de president, Melvin Linscheer, op een persconferentie vandaag. Links Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut. (Foto: Raoul Lith)





Linscheer merkte op dat hij in feite aangehouden zou moeten worden op basis van de verregaande beschuldigingen die minister Van der San heeft gedaan op de persconferentie. Aangezien deze kwestie zo serieus is, heeft Linscheer besloten de rechter in kort geding te adiëren. Het ligt in de bedoeling om vandaag nog rechtsingang te vinden. Linscheer wilde niet verder ingaan op deze kwestie omdat hij aan de groene tafel diverse zaken zal voorleggen. Hij voerde aan zijn strategie niet prijs te kunnen geven.De topveiligheidsadviseur merkte op dat hij voor eenieder een open deur heeft. Met Santokhi heeft hij ruim twintig jaar nationaal en internationaal geopereerd. Indien hij Santokhi nodig heeft, kan hij hem gewoon bellen en omgekeerd. De VHP-voorzitter wordt op het kabinet ontvangen en niet ergens stiekem in een bar. Linscheer deelde mee dat hij een carrière van ruim 36 jaar heeft. Een voorwaarde bij zijn baan is dat er geen beperkingen zijn in communicatie met wie dan ook.