De hoop voor de 120 inzittenden aan boord van het verdwenen militair toestel, verdampt. (Foto: AFP)





Het leger zegt dat het toestel tussen de zuidelijke stad Myeik en Yangon (Rangoon) vliegt. Er zijn zoek- en reddingsoperaties in werking gezet."De communicatie was plotseling omstreeks 13:35 uur verloren toen het toestel ongeveer 20 kilometer ten westen van stad Dawei was," zegt het leger in een verklaring. Er waren 106 militairen en familieleden en 14 bemanningsleden aan boord.Het vliegtuig, een Y8-transporteur van Chinese makelij, was een half uur eerder opgestegen voor de korte reis. De laatste berichten suggereren dat er sprake is van puin in de zee die sommige militaire vliegtuigen of schepen die naar het gebied zijn verzonden, hebben waargenomen.