Werknemers van Newmont Suriname zijn getrakteerd op exclusieve boswandelingen in het woud van Nassau, met boomkenner Frits van Troon. (Foto's: Newmont Suriname)





Newmont Suriname heeft van zijn kant op 4 juni een grote schoonmaak gehouden van het dorp Langa Tabiki en de Langa Tabiki dok. Werknemers van verschillende afdelingen van het goudbedrijf en die van de bestuursdienst van het resort Paramacca hebben samen de Langa Tabiki Dok en het dorp Langatabiki van vuil en afval ontdaan.Het commissariaat wil een bewustwordingstraject starten om het storten en branden van vuil langs de rivier tegen te gaan. Samen met het goudbedrijf zal er worden gewerkt aan een permanente oplossing. Het plan is om binnenkort grote vuilnisbakken te plaatsen bij de Langatabiki dok. Newmont Suriname zal dan regelmatig de bakken opruimen.“Het is belangrijk dat wij onze kennis delen met de gemeenschap over het opruimen van huis- en zwerfvuil ”, zegt Ross Polis, hoofd van de Milieu Afdeling van Newmont Suriname. “Met dit klein gebaar kunnen wij al een groot verschil maken.” Het programma van het goudbedrijf loopt de hele maand door. Er zullen kleine schoonmaakactiviteiten plaatsvinden en zullen er op bepaalde plekken bomen worden geplant. De activiteiten worden afgesloten met een natuurfotowedstrijd.