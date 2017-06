Zwaar bewapende politie neemt zijn politie in tegenover de gevangenis. (Foto's: Reuters)





De onlust is uitgebroken toen de politieagenten in de gevangenis zijn gestuurd om te controleren of er wapens waren gesmokkeld. Getuigen zeggen dat er zwaar geweervuur van binnen in de gevangenis kwam, toen de veiligheidsstrijdkrachten die betraden.Bewoners zijn gevraagd om het gebied te vermijden, maar bezorgde familieleden van de gevangenen hebben zich buiten de gevangenis verzameld, in afwachting van nieuws van de inwoners.Luis Alberto Rodríguez, woordvoerder van Tamaulipas, zegt dat de autoriteiten hadden gereageerd op "toenemende spanning" tussen rivaliserende bendeleden in de gevangenis. In maart zijn 29 gevangenen uit de gevangenis ontsnapt via een 40m lange tunnel die ze hadden gegraven.De gevangenis is meer dan 40 jaar oud en is de afgelopen jaren "verwaarloosd", waardoor er geen adequate beveiligingsmaatregelen zijn getroffen in het instituut. Onlusten in gevangenissen in Mexico komen relatief vaak voor, vooral als leden van rivaliserende bendes in dezelfde faciliteit worden opgesloten.