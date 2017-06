Minister Ferdinand Welzijn





Starnieuws verneemt dat president Desi Bouterse dinsdagavond een korte spoed regeringsvergadering heeft gehouden. Daar is het ontslag van Van der San besproken. Ministers waren in de gelegenheid om vragen te stellen. Het was duidelijk dat de positie van de minister niet houdbaar was.De president heeft vooraf aan het ontslag van de minister overleg gepleegd met vicepresident Ashwin Adhin, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, NDP-fractieleider André Misiekaba en procureur-generaal Roy Badjnath Panday op het presidentieel paleis.In een persoonlijk onderhoud heeft de president de minister van Justitie en Politie, gevraagd om zijn portefeuille ter beschikking te stellen, zegt het Nationaal Informatie Instituut in een formeel persbericht van de regering. Van der San zegt dat hij zelf ontslag heeft aangevraagd. "De wijze waarop de President begon n.l. dat er in de politiek bepaalde zaken zijn die je nooit zegt, was voldoende voor mij om aan de President te zeggen dat het voor mij het beste is om met onmiddellijke ingang te bedanken," stelt Van der San.