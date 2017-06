Minister Soewarto Moestadja van Arbeid





De commissie van rapporteurs onder leiding van André Misiekaba (NDP) en minister Soewarto Moestadja van Arbeid hadden tijdens de commissievergaderingen en in overleg met elkaar diverse zaken reeds aangepast. De openbare vergadering kon vlot worden afgewerkt. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons benadrukte dat een goede voorbereiding heeft gemaakt dat efficiënt kon worden vergaderd. Tijdens de openbare commissievergadering is minister Moestadja uitvoerig aan het woord geweest.Met deze wet wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd met de nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en rechten van werkzoekenden. Arbeidsbemiddeling beoogt vraag en aanbod van arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. Arbeidsbemiddeling heeft de bedoeling om werkloosheid die het gevolg is van onbekendheid met open plaatsen tot een minimum terug te brengen.In de commissie van rapporteurs hadden verder zitting Krishna Mathoera (VHP), Stephen Tsang (NDP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Silvana Afonsoewa (NDP), Ingrid Karta-Bink (PL) en Glenn Sapoen (NDP). Er is voor gekozen om zo helder mogelijk te formuleren, waardoor zaken niet op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Met de goedkeuring van deze ontwerpwet, zijn zes arbeidswetten behandeld en goedgekeurd.