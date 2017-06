Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en goudzoeker Johannes Weewee. (Foto: René Gompers)





Johannes Weewee zegt aan Starnieuws dat drie ondernemers actief zijn in het gebied met ongeveer 55 werkers. Zij waren actief bij een mijn waar lang geleden naar goud werd gezocht. Aangezien het water in het stuwmeer hoger is geworden, is een deel afgedamd. Weewee zegt dat hij niet met toestemming van de districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa, heeft gewerkt. Hij wist dat daar een oude mijn was en besloot naar goud te zoeken. Hij heeft ruim US$ 13000 geïnvesteerd in machines. De mensen zijn ongeveer twee maanden in het gebied.Dodson heeft uitgelegd aan de goudzoekers dat het niet meer mogelijk is om zonder toestemming ergens naar goud te zoeken. Daarom moeten de ondernemers zich registreren bij GMD. Dan zal een gebied worden afgebakend waar ze naar goud mogen zoeken. Er vindt ordening plaats in de sector. Het ministerie kan niet toestaan dat dammen en dijken worden opgeworpen in het stuwmeer. De goudzoekers waren op een heuvel bezig, maar zijn op gegeven moment tot in het stuwmeer beland, aangezien zij weten waar de goudader loopt. De minister benadrukt dat iedereen zich dient te houden aan de milieuvoorschriften en de regels die gelden. Bovendien moet een deel van de inkomsten terugvloeien in de staatskas.Districtscommissaris Pansa had eerder aangegeven tegenover Starnieuws dat zij geen toestemming heeft gegeven aan goudzoekers om activiteiten bij het stuwmeer te ontplooien. Zij was maandag urenlang op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar deze kwestie is niet met haar besproken.