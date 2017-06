Deelnemers aan de cursus Spaans van de ministeries van Buitenlandse Zaken van Suriname en Colombia in samenwerking met Cepex.





Minister van Buza, Yldiz Pollack-Beighle, heeft de tweede secretaris van de Ambassade van Colombia in Trinidad and Tobago, Paola Mosquera Arce en de twee docenten, Silvia Renata Lucio Bunch en Yuth Marisella Molina Gómez, ontvangen voor een kennismakingsbezoek. De twee docenten zullen gedurende vier maanden de lessen verzorgen. De cursus wordt voor de vijfde keer verzorgd.De cursus wordt georganiseerd in het belang van de capaciteitsversterking van vooral overheidsfunctionarissen. Er blijkt veel animo bij de doelgroep (overheidsfunctionarissen en participanten uit de private sector) om de lessen in de Spaanse taal bij te wonen en de daaruit voortkomende examens af te leggen, zegt de voorlichting van Buza.Vanaf de aanvang van de cursus in 2013, hebben al 481 studenten diverse fasen daarvan afgerond. Dit jaar zijn 137 studenten geselecteerd om deel te nemen aan de opleiding. Minister Pollack–Beighle geeft aan dat er sprake is van een kwalitatief hoogstaande cursus die het voor de participanten mogelijk maakt om zich vlotter uit te drukken in de Spaanse taal, zowel in woord als in geschrift.