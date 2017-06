Het bericht luidt alsvolgt:"De minister van Justitie en Politie Eugene van der San, heeft zijn portefeuille ingediend. Ruim twee maanden geleden, sinds het aantreden van minister van der San is de samenleving geconfronteerd met verschillende incidenten.Tijdens de persconferentie gehouden op maandag 5 juni 2017, heeft minister van der San ernstige beschuldigingen en verdachtmakingen geuit richting vooraanstaande regeringsfunctionarissen en in het bijzonder aan de top van de nationale veiligheid van de Republiek Suriname. De genoemde verdachtmakingen zijn ongenuanceerd en bovendien zonder enige grond van waarheid geuit.Vanwege de ontstane situatie heeft de president inzake deze delicate kwestie overleg gepleegd met vicepresident Ashwin Adhin, voorzitter DNA Jenny Simons, fractieleider van de NDP André Misikaba en Procureur Generaal Roy Badjnath Panday op het presidentieel paleis. In een persoonlijk onderhoud heeft de president de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, gevraagd om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. De president heeft inmiddels de vicepresident gevraagd voorzieningen te treffen om de waarneming van het ministerie van Justitie en Politie direct in orde te maken."