Eugene van der San wordt gefeliciteerd na zijn beëdiging als minister op 31 maart.





Starnieuws verneemt dat vanaf de uitspraken de president diverse functionarissen heeft geconsulteerd. Vandaag is hij doorgegaan met de consultaties. De president heeft ook gesproken met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de waarnemend voorzitter van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks.Van der San zei gisteren dat hij zich nooit happy heeft gevoeld als minister, want in de eerste week werden zijn voorstellen getorpedeerd door Linscheer, de procureur-generaal en de directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira. Van der San wilde algehele opsporingsbevoegdheid invoeren en onderofficieren tot tweede luitenant van het Nationaal Leger ook opsporingsbevoegdheid geven.