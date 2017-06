De laatste tijden worden we in Suriname in toenemende mate opgeschrikt door zelfmoordacties, overvallen tot in je huis, kinderen en ouders die depressief raken en de stress van hedendaagse werk/school en huishouding vaak te veel voor ze wordt.Een grote groep ouders ziet het goed in door vaak en op een juiste manier zichzelf en de kinderen te coachen en blijft het gezin daardoor zoveel mogelijk in balans, ondanks de schadelijke triggers die op hun afkomen. Zij blijven geconcentreerd op goede voeding inname, lichamelijke beweging en gefocust op integriteit en goed presteren op school en werk.Helaas zijn er ook veel één ouder dan wel twee ouder gezinnen waar het stroef gaat en ontsporing van gezinsleden al evident is dan wel zit aan te komen.Ook heb je dat dergelijke gezinnen de schijn opwerpen dat het goed gaat en dit manifesteren met 'show' praatjes of 'materieel' boven normaal doen, doch in feite daardoor in nog diepere ellende belanden, immers de 'show' moet betaald worden.Over een meersporen aanpak van depressie en stress, heb ik drie weken geleden in de online media belicht en veel mensen willen nu weten, hoe kunnen ze dat binnen hun gezin aanpakken voordat depressie en stress ook hun in de greep houdt.Ik heb derhalve gemeend tijd vrij te maken en korte presentaties hierover te geven bij families in hun eigen woonhuis. Hiertoe verzamelt een familie overige familieleden zodat een groep van 10 tot 20 mensen gezellig bij elkaar komt op een doordeweekse avond of in het weekend.Ik word gevraagd om dan de presentatie op die bewuste avond te geven waarbij ik dan uitleg geef op welke wijze triggers, positief en negatief, uit de omgeving (werk, sociaal-politiek, familie, prive..) van het individu, zijn 5 fields of life: mentale, materiële, emotionele, lichamelijke en innerlijke rust capaciteit aantast; en daardoor zijn stemming en gevoelens dus de mindset beïnvloedt.De status van de mindset van dat moment bepaalt dan de kwaliteit van gedachtevorming en dus de keuzes, gedrag en attitude die hieruit voortvloeit.Erge stress en depressie triggers onderdrukken de 5 fields zijn vermogen dus dan ook de mindset waardoor minder goede (stress/ depressie) gedachten, keuzes en gedrag ontstaan. Bij de presentatie krijgen de mensen een overzicht hoe hij of zij veel effectiever de triggers en de multidisciplinaire kanalen (de 5 fields) kan herkennen, sturen en managen zodat hij of zij beter zijn gevoelens en stemming onder controle heeft. In enkele sessies achteraf wordt in details dit herkennen, sturen en managen van de triggers en de 5 kanalen gedetailleerd gecoacht.Het resultaat is familieleden met een kwalitatief hoge mindset leidend tot een vitale, inspirerende persoonlijkheid met een gezonde geest in een gezond lichaam, die ook veel beter presteert doordat hij/zij nu veel beter met de triggers en zichzelf omgaat.Diverse families hebben reeds de presentaties meegemaakt en gaan over tot de follow up. Hopelijk kan dit initiatief bijdragen tot meer harmonische gezinnen met veel beter presterende en verantwoordelijke kinderen en volwassenen.