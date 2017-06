Uitglijden in de figuurlijke (en ook letterlijke) zin van het woord gebeurt ons allemaal wel eens. ‘Wie zonder zonden is werpe de eerste steen’, zegt een bekend vers uit de Bijbel. In het bijbehorende verhaal mochten alleen diegenen die nooit zondigden de eerste steen werpen naar de zondaar. Het belang van barmhartigheid en vergevingsgezindheid worden hiermee benadrukt. Ditzelfde vers wordt jammer genoeg regelmatig gebruikt om onze eigen zonden of de zonden van anderen te bagatelliseren. Die eerste steen werd nooit geworpen; fouten maken wij immers allemaal. Over hoe wij die fouten omzetten in leermomenten is waar al vanaf het begin van de mensheid, veel minder aandacht voor bestaat!Het besef dat wij geen van allen perfect zijn helpt het falen van anderen binnen de context van onze eigen tekortkomingen te zien. Dat kan leiden tot begrip en mildheid naar anderen toe. Als daders of zondaars de moed hebben hun fout of daad te bekennen, zich te verontschuldigen en bereid zijn om de consequenties te accepteren, zonder voor zichzelf verzachtende omstandigheden op te werpen, ontstaat ruimte voor mildheid en vergevingsgezindheid. Uit de verre en ook de meer recente geschiedenis van Suriname zijn vele ongestrafte ‘glijpartijen’ bekend. Pijnlijk is het als het uitglijden anderen schaadt, zonder dat de dader daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Closure vinden wanneer de waarheid zoek is of bewust wordt verzwegen, blijft een moeizaam en pijnlijk proces. Proberen om die pijn los te laten doe je voor jezelf en je eigen welzijn. Maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan.Hoe is het wanneer wij de fout ingaan en daarmee onszelf op persoonlijk of zakelijk gebied teleurstellen? Hoe mild of hard zijn wij in het oordeel over onszelf en hoe (snel) herstellen en leren wij daar dan uit? Voor succesverhalen van geslaagde wereldleiders, ondernemers, wetenschappers en anderen is er altijd veel belangstelling. In lezingen, leiderschapstrainingen en seminars ligt de focus veelal op de mijlpalen op weg naar succes. Weinig tot geen aandacht wordt besteed aan missers die bij het succes horen of er vaak aan vooraf gaan. Juist die missers en glijpartijen bevatten waardevolle lessen die zich niet hoeven te herhalen als deze als les herkend worden.Met een in 2012 in Mexico gestart initiatief onder de noemer ‘fuck up nights’ wordt dat anders aangepakt. In het concept dat inmiddels in meer dan 200 steden in 70 landen ingang heeft gevonden wordt gevierd dat falen een deel van elke weg naar succes is. Deelnemers aan een fuck up night komen bij elkaar om te leren van elkaars fouten. Inmiddels is daarom heen een failure instituut opgericht waar casestudies van mislukkingen worden gedocumenteerd. Het falen van tech start ups in bijvoorbeeld Mexico ligt aan een slechte voorbereiding van de entrepreneur, gebrekkige sociale vaardigheden en verkoop skills. Analyse in Colombia legde bloot dat zakelijk falen zijn oorzaak vindt in onvoldoende inkomen, financieringsproblemen en gebrekkige strategie-uitvoering. Zonder exacte data voorhanden te hebben zal in Suriname het falen van goede initiatieven vaak ook te maken hebben met de faalfactoren hierboven genoemd. Wat wij echter (nog) onvoldoende doen is durven ons kwetsbaar op te stellen en anderen deelgenoot te maken van (pijnlijke zakelijke) lessen waar ook zij hun voordeel mee kunnen doen.Hoe zou een fuck up event in corporate Suriname er uit kunnen zien? Wat zijn de belangrijkste lessen die ondernemende Surinamers leerden uit hun eigen falen en zijn wij bereid deze te delen met collega-ondernemers? Een typische fuck up night heeft 3 a 4 sprekers die elk in 7 minuten hun verhaal doen en daarbij maximaal 10 afbeeldingen gebruiken. Na elke spreker volgt een vragenronde en het netwerken is een vast onderdeel van het concept. Bezoek ook de link www.fuckupnights.com voor meer info.“And when we fuck up big time let’s drink to it, reflect, recover, improve and retry to succeed” is het motto dat ik uit de beschrijving van het concept haal. Daar kunnen we in Suriname zo mee aan de slag; wie wil in de orga van onze eerste fuck up night?Schrijven doet zij om te reflecteren op wat zij ziet en ervaart vanuit een hele brede interesse. Bedrijfseconoom van beroep en vanaf 2006 als zelfstandig managementconsultant actief op het snijvlak van Organisatie-inrichting, Business planning en Marketing. Zie ook www.CrossedLinesadvisory.sr . Feedback op haar blog stelt zij erg op prijs en kan via het mailadres info@crossedlinesadvisory.sr.