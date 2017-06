De noordwestelijke provincie Salto, van Uruguay is zwaar getroffen. (Foto: Sinae)





Ook de provincies Paysandú en Artigas zijn getroffen. De minister van Defensie van Uruguay zegt dat het leger, de marine en de luchtmacht bij de evacuatie zijn betrokken. Voor de komende dagen wordt meer zware regen verwacht. De autoriteiten vrezen dat de Uruguay-rivier verder kan stijgen, waardoor meer steden in gevaar komen.Sommige bewoners die hun huizen moesten vluchten, zijn ondergebracht in tijdelijke verblijven, terwijl anderen met familieleden of vrienden verblijven in drogere gebieden.De regio is niet onbekend met overstromingen. In december 2015 werden meer dan 150.000 mensen in Paraguay, Argentinië, Uruguay en Brazilië uit hun huizen gedreven door enkele van de ergste overstromingen in decennia.