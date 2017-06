Personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis maandag bij het kabinet van de vicepresident. (Foto: Raoul Lith)





De directeuren van het St. Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis hebben maandag vruchtbare besprekingen gevoerd met vicepresident, de onderraad voor het sociaal zekerheidsstelsel en de directeur van SZF over de toekenning van koopkrachtversterking aan het personeel van deze particuliere ziekenhuizen. Tijdens de gesprekken is te kennen gegeven dat werknemers van particuliere instellingen juridisch bezien geen aanspraak kunnen maken op een rechtstreekse koopkrachtversterking vanuit de overheid. Via de bemiddeling van de vicepresident is aan het SZF gevraagd een financieringsmodaliteit na te gaan, zodat ook de particuliere ziekenhuizen hun personeel tegemoet kunnen komen met een vorm van koopkrachtversterking.De particuliere ziekenhuizen hebben hun financiële behoefte voor verbetering van de koopkracht van hun personeel gisteren doorgegeven aan het SZF, dat middelen beschikbaar zal stellen aan deze ziekenhuizen. Volgens afspraak zal eind van deze maand een eerste tranche beschikbaar worden gesteld. De directies zullen deze gelden dan gebruiken om hun personeel ook een koopkrachtversterking toe te kennen.Zowel de directie als de vakbond van het St. Vincentius Ziekenhuis zijn blij dat de regering toch gehoor heeft gegeven aan de noodkreet van het personeel van het ziekenhuis. De directie en de vakbond zijn de vicepresident erkentelijk dat hij een oplossing heeft gevonden middels het inschakelen van het SZF. Ook zijn ze tevreden met de vlotte afhandeling van afspraken door de directeur van het SZF.