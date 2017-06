Er komt een handboek voor de standaardisering van Bureaus voor Burgerzaken (BvB). Het is de bedoeling dat er eenduidigheid op de werkvloer van deze bureaus komt voor zowel de cliënt als de ambtenaar. Bij het BvB Kwatta is een pilotfase van dit project gestart.In een presentatie die op 26 mei is gehouden, heeft de werkgroep belast met dit project het doel uiteengezet. “Om vooruitgang te boeken, moet je veranderingen brengen,” zegt werkgroep-voorzitter Marvin Towikromo. “Wij gaan alle processen in kaart brengen en deze vastleggen, zodat wanneer er nieuwe medewerkers komen het ook voor hen duidelijk is wat de werkwijze is.”Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) beoogt de klantontevredenheid over de dienstverlening bij verschillende Bureaus voor Burgerzaken te minimaliseren. Een ander deel van het personeel wordt binnenkort ingelicht, waarna de technische bewustwordingssessies zullen volgen. In de nabije toekomst zullen ook interne aanpassingen worden doorgevoerd.