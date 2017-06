Een voetganger is vanochtend aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat door vermoedelijk een busje dodelijk aangereden. De politie van Flora trof het slachtoffer levenloos op de noordelijke rijbaan aan. De vrouw, van wie de gegevens nog niet bekend zijn, is de dertigste verkeersdode van dit jaar.De autobestuurder kwam vanuit de Zonnebloemstraat en ging richting stadscentrum. De bejaarde vrouw is na de aanrijding in hulpeloze toestand achtergelaten. De autobestuurder heeft zich nog niet aangemeld bij de politie.Het slachtoffer had een donkerkleurige jurk aan. Bruine slippers die vermoedelijk haar toebehoren zijn op de zuidelijke rijbaan aangetroffen. Volgens bekomen informatie hield deze vrouw zich op in de omgeving van Huize Albertine, nabij het wachthuisje.Nabestaanden of zij die denken het slachtoffer te hebben gekend worden gevraagd zich in verbinding te stellen met de politie van Flora op de telefoonnummers 494900/530750 of 531170.Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen, meldt de afdeling Public Relations van de politie.