De Jamaicaanse haven, Kingston Freeport Terminal.





De operatie van de politie op de haven in Cordon Cay in Port Bustamante Wharf is in de late middag uitgevoerd. Er zijn nog geen arrestaties gepleegd. De drugs is gevonden in vier containers, waarin 56 pakketten cocaïne zaten, meldt de Jamaicaanse krant The Gleaner.In twee containers die vanuit Guyana waren aangekomen in de haven, is in elk een tas gevonden. In een van de tassen zaten 31 pakken cocaïne en in de andere 12 pakken. Later op de dag kwamen nog twee containers, maar dan uit Suriname. In een van die containers zijn twee rugtassen met negen pakketten coke gevonden. In de tweede container was er een rugzak waarin vier pakken cocaïne zaten.