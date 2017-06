Goudzoekers hebben op minstens drie plekken in het stuwmeer dammen opgeworpen. Deze dam was in aanbouw. (Foto: René Gompers)





Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de activiteiten gisteren onmiddellijk laten stopzetten. De commissie Ordening Goudsector is in het gebied geweest. Er zijn metershoge dammen opgeworpen in het stuwmeer, waar naar goud wordt gezocht. De mannen die daar bezig waren, moeten zich vandaag aanmelden op het ministerie.Enkele van de mannen hebben aangegeven dat zij met toestemming van de dc bezig zijn om goud te zoeken. Er werden zelfs pasjes getoond. De dc deelt mee dat het commissariaat pasjes heeft aangemaakt voor leden van Makamboa in het Nieuw Koffiekampgebied. Er zijn geen pasjes verstrekt voor het stuwmeer. "Daar weet ik niets van en ook ik wil een grondig onderzoek," zegt Pansa.De dc zegt dat zij maandag enkele uren op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen was. Deze kwestie is niet onder haar aandacht gebracht, terwijl het ministerie al op de hoogte was van de illegale activiteiten. Zij ontkent eveneens toestemming te hebben gegeven voor het zoeken naar goud in Brokopondo Centrum. Hierover waren ook vragen gesteld in De Nationale Assemblee.