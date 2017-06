President Desi Bouterse in gesprek met politicus Lénaïck Adam (rechts) uit Frans-Guyana. Links minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. (Foto: NII)





Tijdens een beleefdheidsbezoek gaf Adam meer uitleg over ‘Pays ami’, wat vriendschappelijk land betekent. De politicus heeft aangegeven Suriname te kiezen als vriendschappelijk land om samen projecten uit te voeren in Frans-Guyana. Adam wil zich onder meer beijveren om de Nederlandse taal te gebruiken als brug tussen de buurlanden, meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.Voorafgaand aan de verkiezingen heeft de kandidaat zich goed laten informeren over verschillende issues die spelen in Suriname. Het milieuvervuilingsprobleem van het binnenland dat beide landen treft, is een van de zaken waaraan de politicus wil werken. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is goed gestemd over de interesse van de politicus voor vooral het binnenland. Met de districtscommissarissen van het Lawa-, Patamacca- en Marowijnegebied zal hij in de toekomst nader van gedachte wisselen. Ook het onderwijssysteem en handelsbetrekkingen zijn tijdens dit bezoek ter sprake gekomen."Het doet mij goed om te weten dat iemand die zich zo sterk verbonden voelt met het land meedoet met de verkiezingen in Frans-Guyana’, zegt president Bouterse.De eerste ronde van de parlementaire verkiezingen wordt zaterdag gehouden. De kandidaat die zitting neemt in het parlement dat in Frankrijk is gevestigd, wordt bekend gemaakt nadat een van de acht kandidaten tenminste 50% van de stemmen heeft behaald. Als de 50% niet behaald is, wordt er een tweede ronde ingelast waar er op de twee beste kandidaten gestemd wordt.