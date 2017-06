Miguel Shepperd behaalt goud op de 400m -U20 Zuid-Amerikaanse Kampioenschappen.





Zaterdag behaale Jelyza Pengel brons. Ze werd derde op het technisch nummer kogelstoten. Haar afstand was 11.56m. Op zondag werden nog 3 ereplaatsen in de wacht gesleept. Monifah Djoe werd tweede op het onderdeel hink stap springen met 12.33m. Zij heeft hiermee haar PB wederom verbroken. Een week voor vertrek verscherpte ze reeds haar afstand in Frans-Guyana met een afstand van 12.05m. Op de middenafstand (800 m) was het Asantiba Davinia die 3de werd met een tijd 2.50.68. De heren mochten de reeks afsluiten met een zilveren plak op de 4 x 400 m estafette. Salesman Bargalvio, Pinas Astrando, Miguel Shepperd en Daniel Pengtai vormden het kwartet.De delegatieleider Marlon Veira, de coaches Milton Clark, Edward Cruden en shaperone Amalia Clark blikken tevreden terug. "Ze hebben allen hun uiterste best gedaan. En dat is ook wat van ze gevraagd was op de teach in," stelde Veira.Tijdens de teach in die door de SAB gehouden was op 30 mei, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze een hart onder de riem te laten steken door de atleten die naar de Baku Games waren gegaan. Die hebben hun ervaringen gedeeld. Zij zijn op die dag door de SAB zijn gehuldigd. Miguel van Assen ontving uit handen van de voorzitter van de SAB, Dennis Mac Donald, een extra blijk van waardering voor zijn prestaties. Van Assen gaf als tip mee aan de atleten: 'op een wedstrijd moet je focussen'.