Op minstens drie plekken in het stuwmeer zijn er dammen opgeworpen. Graafmachines zijn actief bezig in dit gebied. (Foto's: René Gompers)





In de buurt van de Brownsberg, die grenst aan het stuwmeer, wordt er op minstens drie plekken op grote schaal goud gewonnen. Zware machines zijn haast constant bezig te graven. Een deel is bezig een dam aan te leggen. Een gebied vanaf de oever tot enkele tientallen meters het meer in, wordt door metershoge dammen afgebakend. Het water in deze afgezonderde ruimte wordt daarna leeggezogen. Vanuit de bodem graaft een aantal graafmachines tientallen meters diep op zoek naar het goud. Ook de verwerking vindt hier plaats.Door deze techniek ontstaan er grote afgebakende ‘plassen’ op het meer. Sommige plassen worden op een later tijdstip leeggemaakt. Het beeld van grote gaten in de groene grasmat van het oerwoud heeft zich nu verplaatst naar het water van het stuwmeer. Het meer is ook behoorlijk vervuild. Het verschil in kleur van het water is al van ver te zien, het spoor is makkelijk te volgen naar de oorzaak.Minister Dodson zegt aan Starnieuws dat de situatie ernstig is. Deskundigen van het ministerie hebben zich ter plekke georiënteerd. Er wordt een grondig onderzoek ingesteld. "De activiteiten brengen levens van mensen in gevaar. Bovendien wordt de Afobakastuwdam bedreigd," voert Dodson aan.Uit dit gebied heeft het ministerie eerder 'scalians' verwijderd. Dodson is zeer verbaasd dat goudzoekers enorme dammen hebben kunnen opwerpen in het gebied. "Wij zullen de dammen weer laten afbreken," zegt de bewindsman resoluut. Enkele mensen die aangesproken zijn door OGS hebben te kennen gegeven dat ze met toestemming van de districtscommissaris van Brokopondo activiteiten ontplooien. Er werden pasjes getoond. Deze zijn identiek aan de illegale activiteiten die onlangs in Brokopondo centrum ontplooid werden. De minister zegt de activiteiten op het stuwmeer tot de bodem te zullen uitzoeken.