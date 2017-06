Vanaf 1974 staat de wereld op 5 juni stil bij het milieu. De UNEP, de milieuafdeling van de Verenigde Naties, maant ons steeds op 5 juni aan om ons bewustzijn met betrekking tot het milieu te vergroten.De Stichting MilieuWatch Suriname heeft kennis genomen van de 10 pagina’s die in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 zijn gewijd aan het milieubeheer in ons land. Hoewel de doelstellingen ambitieus zijn, is Stichting MilieuWatch Suriname bepaald niet optimistisch gestemd. Technisch lijken de plannen allemaal wel aan de internationale eisen en verwachtingen te voldoen maar het “verhoogd milieubewustzijn” vraagt om een zeer intensieve aanpak. Immers, zolang de mens, de overheid, het bedrijfsleven, kortom iedere bewoner van Suriname niet overtuigd is van het belang van een verantwoord milieubeheer, zullen de meest fraai geformuleerde doelstellingen niet gehaald worden.De zo noodzakelijke mentaliteitsombuiging, die mind shift die ervoor zorgt dat we ons bezinnen op onze eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot onze eigen leefomgeving, heeft nog niet plaatsgehad. Onze gezamenlijke inspanningen zullen ertoe moeten leiden dat we de ernstige bedreigingen van de kwaliteit van ons leven, vervuilde lucht, zeespiegelstijging, verontreiniging van de bodem en het water en vele andere, het hoofd zullen kunnen bieden.Wij roepen “Suriname” op om, ook met betrekking tot het milieu, het eigen belang opzij te zetten en alles in het werk te stellen om een schoon en mooi Suriname voor de volgende generaties te garanderen.Stichting MilieuWatch Suriname(www.milieuwatchsuriname.org)