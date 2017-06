Alle artiesten die deelnamen aan de 'oude baithak gana' in 'de Olifant' hebben een certificaat ontvangen.





Dit event, meer bekend als de ‘oude’ baithak gana, is gehouden door Stichting Sunehri Yaadein in samenwerking met Satish Music Center. Deze activiteit stond in het teken van de herdenking van 144 jaar Hindostaanse immigratie. De artiesten die optraden, kregen een oorkonde en een medaille. De toespraken waren in het Sarnami met hier en daar wat aanvullingen in het Nederlands. Ceremoniemeester Kenneth Rambali hield de teugels strak in handen en wees de zangers en de aanwezigen steeds op de regels die golden. Ook voerde hij aan dat alle zangers voor de organisatie evenveel waard zijn; ze werden allen met ‘ustad’ aan- en afgekondigd.Voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, wees de aanwezigen op het belang van het behoud van culturele waarden en normen. Ook Culturele Unie Suriname (CUS)-voorzitter Anil Manorath benadrukte de waarde van de taal: het Sarnami. “Als u ergens bent en mensen spreken uw naam verkeerd uit, moet u ze corrigeren. We moeten onze taal respecteren en waarderen”, stelt Manorath. Assembleelid Dew Sharman (VHP) merkte op met hoe weinig onze voorouders gekomen waren en wat ze ervan gemaakt hebben. Het ging om immateriële zaken zoals geloof en cultureel erfgoed. Deze zijn op Surinaamse bodem verder ontwikkeld en moeten door de nakomelingen gekoesterd en gewaardeerd worden. Jan Soebhag, cultuurkenner en bestuurslid van de CUS, ging terug naar de geschiedenis. Hij sprak over de immigratie, de overtocht, het werk op de plantages en over de muziek die de immigranten meenamen en verder ontwikkelden op Surinaamse bodem.De zangers werden onder begeleiding van de dhapla meegenomen naar het podium. Deze werden bespeeld door Dewperkash Ghiraw, Madan Toelsie en Lando Ramdien, die ook nagara bespeelde. Ustad Rampersad Ramkhelawan mocht de spits afbijten. Hij had het publiek meteen op zijn hand. Ook de vrouwen Bisnoewatie Khoesal en Moti Mala maakten met hun krachtige stem veel indruk op het publiek. De overige zangers: Harold Ramkoemar, Chanderdeuw Ramesar, Radjes Ramnarain, Jagdeep Chedi, Dewperkash Ghiraw en Toelsie Malahe hebben met hun krachtige mannenstem de avond onvergetelijk gemaakt.Het publiek hoefde zich geen moment te vervelen; jong en oud genoten de zang en muziek van weleer. De zangers hebben de diverse muziekstijlen laten horen: langri, thumri, kajri, dadra, dhrupad. Ook de Londa Ke Nach zorgde voor de nodige hilariteit. Na het ‘officiële baithak gana gedeelte’ mochten de mensen dansen op andere baithak gananummers die nu bekend zijn. Benadrukt werd de klassieke baithak gana niet verloren mag gaan en dus vaker beoefend en gepresenteerd dient te worden.Wanita Ramnath