Drs. Humphrey Hildenberg was een gerespecteerde stem wanneer het ging over lands financiën binnen de Republiek Suriname. Een van zijn kernopvattingen was prudentie. Zijn kijk op de Surinaamse economie was een realistische en het was altijd waar Hildenberg voor stond. Zijn ideeën en pleitbezorging leverden een onuitwisbare bijdrage aan de Surinaamse economie robuust maken.Met het schrappen van de drie nullen en daarmee de realisatie van een sterke Surinaamse dollar werd de nalatenschap van Humphrey Hildenberg onuitwisbaar en onsterfelijk voor Suriname. Hildenberg is geen demagogische politicus geweest, maar was het voorbeeld van een gezaghebbende econoom en politicus die in zijn carrière integriteit en wetenschap als leidraad had.DA’91 en haar vertegenwoordigers in het parlement en de regering (2005-2010) hebben een respectvolle werkrelatie gehad met minister Humphrey Hildenberg. De partij en haar structuren condoleren de nabestaanden van Drs. H. Hildenberg en de totale Surinaamse gemeenschap met het heengaan van deze bijzondere zoon van Suriname.