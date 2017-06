De minister heeft volgens de VHP vandaag nogmaals aangetoond ongeschikt te zijn voor het vervullen van de functie. Terwijl de samenleving smacht naar concreet beleid om de criminaliteit aan te pakken, geeft hij toe dat er inderdaad geen beleid is. Hij moest bekennen dat hij niet in staat is gebleken om zaken die hij had bedacht in concreet beleid om te zetten. Zijn ideeën zijn door de president en zijn adviseurs afgewezen, evenals door het Openbaar Ministerie en andere deskundigen, stelt de VHP. Als klap op de vuurpijl heeft de minister ook nog toegegeven dat hij geen enkel inzicht heeft op de operatie Octopus die de president als beleid had aangekondigd tegen de criminaliteit. Het enige dat hij weet dat er ruim 7 ton voor is uitgetrokken."We hadden gehoopt dat de minister vandaag de gelegenheid zou aangrijpen om de samenleving te informeren over concreet beleid. In plaats daarvan heeft hij zijn persoonlijke frustraties geventileerd. De minister kan geen onderscheid maken tussen zaak en persoon. Hij is er niet om persoonlijke vetes uit te vechten, maar is dienst van de gemeenschap. Om de burgers te beschermen tegen criminelen. De VHP en haar voorzitter uitschelden is geen beleid. De VHP is ook niet de oorzaak van de criminaliteit. De oorzaak ligt in het wanbeleid van de regering met alle gevolgen van dien," stelt de politieke partij.De samenleving leeft in angst, de criminaliteit houdt iedereen in zijn greep. Ouders zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen en ook thuis voelt men zich niet veilig. Een eerste stap om tot beleid te komen is dat deze minister nu meteen opstapt, meent de VHP.